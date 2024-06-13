Нацбанк знову знизив облікову ставку. Реакція ринку

Сьогодні, у четвер 13 червня, відбулося вже четверте цьогорічне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було прийнято рішення знизити облікову ставку НБУ на 0,5%, з 13,5 до 13% річних з 14 червня 2024 року.

Про це на пресконференції керівництва НБУ оголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Ставка 13,5% діяла з 26 квітня 2024 року.

Після тривалого зниження інфляція у квітні залишилася незмінною і лише трохи зросла у травні – до 3,3% у річному вимірі. Такі темпи зростання споживчих цін виявилися нижчими за очікування НБУ. Враховуючи стримані показники інфляції, поліпшення інфляційних очікувань і баланс ризиків для подальшої інфляційної динаміки, що продовжується, Нацбанк продовжив цикл пом'якшень процентної політики, щоб підтримати відновлення економіки.

Тим не менш, НБУ очікує помірного прискорення інфляції у найближчі місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року. Така цінова динаміка визначається насамперед збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, перенесенням на ціни зростання заробітних плат, а також підвищенням тарифів на електроенергію, яке вже сталося з 1 червня.

Водночас зважена монетарна політика НБУ та мораторій на підвищення більшості житлово-комунальних тарифів обмежуватимуть зростання цін. Окремо було наголошено на тому, що НБУ продовжуватиме політику «захисту гривневих заощаджень від інфляційного тиску».

Очевидно, побоюючись (хоч про це і не було сказано вголос) виносу гривневих депозитів з банків внаслідок зниження процентних ставок, Національний банк не торкнувся ставки за своїми тримісячними депозитними сертифікатами, залишивши її на рівні 16,5%. При цьому було сказано, що цю ставку можна скоригувати вже на наступному засіданні правління НБУ 25 липня.

Відповідаючи на запитання журналіста, Андрій Пишний заявив, що в НБУ сподіваються на зниження відсоткових ставок за кредитами для бізнесу, чудово розуміючи, наскільки це важливе нині.

Реакція ринку

Міжбанківський валютний ринок вкрай негативно відреагував на новину щодо зниження облікової ставки. Казначеї банків чудово розуміють, що це означає подальше здешевлення гривні, а отже, її падіння щодо іноземних валют. Котирування міжбанку на 15:00 досягли 40,80/40,82 грн (відповідно, бід/оффер), встановивши черговий історичний максимум.

Реакція готівкового ринку поки що стримана, проте вже найближчими днями очікується, що цінник на готівковий долар у столиці зросте вище за відмітку 41 грн.