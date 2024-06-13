Атаки по радиолокационным станциям в России не несут эскалации – Буданов

Атаки по российским системам предупреждения о ракетном нападении не несут эскалации, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Подобные системы обнаруживают не только ядерные ракеты, пояснил он в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

Его спросили: есть ли угроза военной эскалации со стороны РФ после успешных ударов украинских дронов по российским радарам системы предупреждения о ракетном нападении.

"Это миф, в который все верят. Ну атаковали РЛС – и что дальше? Что-то произошло? Нет, не произошло. Это загоризонтальные РЛС обнаружения пуска баллистических ракет, они обнаруживают какую-либо баллистику – нет разницы, это ядерная ракета или неядерная" , – ответил Буданов.

По словам начальника разведки, эта пораженная РЛС была направлена на южную часть Украины, в частности на Одесскую область и временно оккупированный Крым.

Поэтому, отметил он, временный вывод этой системы из строя – это "совершенно правильная вещь, кто бы это ни сделал".

Буданов заявил, что на полгода эта РЛС "точно выведена из строя" – и это облегчит работу Украине.

Хотя не уточняется, о какой именно РЛС идет речь, но, вероятнее всего, это станция дальнего обнаружения целей "Воронеж-М" в городе Орск Оренбургской области.