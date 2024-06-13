Атаки по радіолокаційних станціях у Росії не несуть ескалації – Буданов

Атаки по російських системах попередження про ракетний напад не несуть ескалації, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Такі системи виявляють не тільки ядерні ракети, пояснив він в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

Його запитали: чи є загроза військової ескалації зі сторони РФ після успішних ударів українських дронів по російських радарах системи попередження про ракетний напад.

"Це міф, у який всі вірять. Ну атакували РЛС – і що далі? Щось сталося? Ні, не сталося. Це загоризонтні РЛС виявлення пуску балістичних ракет, вони виявляють будь-яку балістику – не має різниці, це ядерна ракета чи неядерна" , – відповів Буданов.

За словами начальника розвідки, ця уражена РЛС була направлена на південну частину України, зокрема на Одеську область та тимчасово окупований Крим.

Тому, зазначив він, тимчасовий вивід цієї системи з ладу – це "абсолютно правильна річ, хто б це не зробив".

Буданов заявив, що на пів року ця РЛС "точно виведена з ладу" – і це полегшить роботу Україні.

Хоча не уточнюється, про яку саме РЛС йдеться, але, найімовірніше, це станція дальнього виявлення цілей "Воронеж-М" у місті Орськ Оренбурзької області.