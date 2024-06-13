МАГАТЭ проинспектировало Хмельницкую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществило инспекцию на Хмельницкой атомной электростанции.﻿﻿ Со ссылкой на Госатомрегулирования, сообщает Экономическая правда.

"13 июня 2024 года в филиале "ОП "Хмельницкая АЭС" АО "НАЭК "Энергоатом" была проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель инспекции - проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов и информации о конструкции ядерной установки, которая была предоставлена Украиной в соответствии с соглашением.

Инспекция прошла без замечаний.