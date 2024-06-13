МАГАТЭ проинспектировало Хмельницкую АЭС
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) здійснило інспекцію на Хмельницькій атомній електростанції. З посиланням на Держатомрегулювання, повідомляє Економічна правда.
"13 червня 2024 року у філії "ВП "Хмельницька АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" було проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що мета інспекції - перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та інформації про конструкцію ядерної установки, яка була надана Україною відповідно до угоди.
Інспекція пройшла без зауважень.