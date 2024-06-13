Кабмин: Призывникам до 25 лет и тем, кто бронируется, ВВК не требуется

Призывникам до 25 лет и тем, кто собирается сделать бронь от военной службы, необязательно проходить военно-врачебную комиссию. Об этом, сообщает Лига.net.

Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина №675 в положение о порядке организации и ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно постановлению, во время действия военного положения призывников до 25 лет могут направить на ВВК, только если они добровольно пошли на военную службу.

В противном случае военнообязанных до 25 лет на прохождение военно-врачебной комиссии не будут отправлять.