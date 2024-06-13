Кабмін: Призовникам до 25 років і тим, хто бронюється, ВВК не потрібна

Призовникам до 25 років і тим, хто збирається зробити броню від військової служби, необов'язково проходити військово-лікарську комісію. Про це, повідомляє Ліга.net.

Відповідні зміни внесені постановою Кабміну №675 до положення про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Згідно з постановою, під час дії воєнного стану призовників до 25 років можуть направити на ВЛК тільки якщо вони добровільно пішли на військову службу.

В протилежному разі військовозобов'язаних до 25 років на проходження військово-лікарської комісії не відправлятимуть.