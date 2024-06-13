НАТО одобрил план увеличения поддержки Украины после снятия вето Орбана - СМИ

Члены Североатлантического Альянса 13 июня приняли "оперативный план расширения поддержки Украины", который предусматривает большую роль НАТО в поставках оружия и обучении украинских военных. Об этом информировало агентство DPA со ссылкой на источники в Альянсе, сообщает Европейская правда.

Одобренный НАТО план в частности предусматривает, что в будущем Альянс возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для украинских Вооруженных Сил.

Он, среди прочего, предусматривает, что НАТО создаст аналог американской Группы содействия безопасности в Украине (SAG-U), которая функционирует при европейской штаб-квартире Вооруженных сил США в немецком Висбадене и насчитывает около 300 военных.

Документ приняли письменной процедурой в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, его обнародуют в пятницу после официального утверждения министрами, пишет DPA.

Как известно, одобрение "оперативного плана" долгое время блокировала Венгрия, поскольку НАТО принимает все решения консенсусом. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ссылался на то, что инициатива Альянса может привести к "прямой конфронтации" с Россией.

Но накануне Орбан встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и согласился снять вето в обмен на обещание, что Венгрия не будет участвовать в обучении украинцев и финансировать поставки оружия.