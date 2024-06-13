Чиновник НАТО рассказал о колоссальных потерях РФ при наступлении на Харьковщине

В НАТО заявили о высоком уровне потерь российских оккупационных войск во время наступления в Харьковской области в мае.﻿ Об этом во время общения с журналистами рассказал чиновник НАТО на условиях анонимности, сообщает Европейская правда.

По его словам, в мае Россия теряла по 1000 военных погибшими ежедневно.

"Я также добавлю, что достижения в Харьковской области, похоже, достались России достаточно дорогой ценой. Россия, вероятно, несла потери почти по 1000 человек в день в мае, что является достаточно астрономической цифрой" , – сказал чиновник, уточнив, что речь идет именно о погибших.

Говоря о ситуации в Харьковской области, представитель НАТО сказал, что РФ не смогла создать буферную зону, о чем заявлял кремлевский глава Владимир Путин.

Фронт в этом регионе стабилизировался, а подконтрольные РФ территории являются фрагментированными.