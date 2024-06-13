Воздушные силы сообщили о "шахедах" и взлете бомбардировщиков РФ

Вечером 13 июня Воздушные силы ВСУ сообщили об ударных БПЛА на территории Украины и взлете российских бомбардировщиков ТУ22 М3 и ТУ95 ТС.﻿﻿ ﻿Об этом Воздушные силы сообщили в Telegram.

В 22:42 военные сообщили о группе "Шахедов" с юго-востока курсом на Днепропетровщину.

В 22:48 предупредили о дронах с ТОТ Херсонской области курсом на Николаевщину.

Позже появилась информация о "Шахедах" из ТОТ Запорожской области северо-западным курсом.

В 23:13 сообщали о группе "Шахедов" в северо-восточном направлении курсом на Полтавщину; в северо-западном направлении через Николаевщину курсом на Кировоградщину и в северо-западном направлении курсом Днепропетровщину.

В 23:30 сообщили, что в районе Тамбова отмечается взлет 4 ТУ22 М3 юго-восточным курсом. Также сообщили, что+ отмечается вылет пяти бортов ТУ95 ТС из Оленегорска.

В 23:37 уточнили, что группа "Шахедов" продолжает движение на Харьковщине курсом на Днепропетровщину, также на Николаевщине курсом на Винницкую и Днепропетровщину и Запорожье курсом на Кировоградщину.