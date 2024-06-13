Повітряні сили повідомили про "шахеди" та зліт бомбардувальників РФ
Увечері 13 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударні БПЛА на території України та зліт російських бомбардувальників ТУ22 М3 та ТУ95 МС. Про це Повітряні сили повідомили в Telegram.
О 22:42 військові повідомили про групу "Шахедів" з південного сходу курсом на Дніпропетровщину.
О 22:48 попередили про дрони з ТОТ Херсонської області курсом на Миколаївщину.
Пізніше з'явилась інформація про "Шахеди" з ТОТ Запорізької області північно західним курсом.
О 23:13 повідомляли про групу "Шахедів" в північно східному напрямку курсом на Полтавщину; в північно західному напрямку через Миколаївщину курсом на Кіровоградщину та в північно західному напрямку курсом Дніпропетровщину.
О 23:30 повідомили, що в районі Тамбова відмічається зліт 4-х ТУ22 М3 південно-східним курсом. Також повідомили, що + відмічається виліт п'яти бортів ТУ95 МС з Оленегорська.
О 23:37 уточнили, що група "Шахедів" продовжує рух на Харківщині курсом на Дніпропетровщину, також на Миколаївщині курсом на Вінниччину та на Дніпропетровщині та Запоріжжі курсом на Кіровоградщину.