В Киевской области третьи сутки тушат пожар на промышленном объекте
Спасатели третьи сутки тушат пожар на промышленном объекте в Киевской области, который возник утром 12 июня в результате российской атаки, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "УП".
"По состоянию на утро 14 июня ликвидация еще продолжается. Возгорание локализовано, распространения огня нет. Спасатели работают на охлаждение".
По ее словам, сейчас на месте задействованы 76 единиц техники и 232 пожарных.
Предыстория:
- Ночью 12 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине.
- Сообщалось, что в Киевской области в результате падения обломков сбитых воздушных целей возник пожар на промышленном объекте.