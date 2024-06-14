В Киевской области третьи сутки тушат пожар на промышленном объекте

Спасатели третьи сутки тушат пожар на промышленном объекте в Киевской области, который возник утром 12 июня в результате российской атаки, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "УП".

"По состоянию на утро 14 июня ликвидация еще продолжается. Возгорание локализовано, распространения огня нет. Спасатели работают на охлаждение".

По ее словам, сейчас на месте задействованы 76 единиц техники и 232 пожарных.

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