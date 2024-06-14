На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об'єкті

Рятувальники третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті у Київській області, яка виникла вранці 12 червня у результаті російської атаки, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "УП".

"Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває. Загоряння локалізовано, розповсюдження вогню немає. Рятувальники працюють на охолодження".

За її словами, наразі на місці задіяні 76 одиниць техніки і 232 пожежники.

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