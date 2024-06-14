На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об'єкті
Рятувальники третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті у Київській області, яка виникла вранці 12 червня у результаті російської атаки, повідомляє Українська правда.
Про це заявив речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "УП".
"Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває. Загоряння локалізовано, розповсюдження вогню немає. Рятувальники працюють на охолодження".
За її словами, наразі на місці задіяні 76 одиниць техніки і 232 пожежники.
Передісторія:
- Уночі 12 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні.
- Повідомлялося, що у Київській області у результаті падіння уламків збитих повітряних цілей виникла пожежа на промисловому об’єкті.