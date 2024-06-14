Хуситы атаковали украинско-польское судно в районе Красного моря

От атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов в Аденском заливе пострадало украинско-польское судно, ранен один человек, сообщает Европейская правда.

Об этом заявило в своих сводках Центральное командование США, корабли которого участвуют в военно-морской миссии для защиты торговых судов.

Согласно сводке, пострадало судно, которое в собственности украинской компании и имеет польского оператора, однако ходит под флагом Палау. В корабль попали дважды.

"Поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты в Аденский залив. Обе попали в M/V Verbena, судно-сухогруз под флагом Палау, в украинской собственности и с польским оператором... M/V Verbena сообщает о повреждении и возгорании на борту. Команда продолжает тушить огонь. Один гражданский моряк серьезно ранен", – сообщили в первой сводке от 13 июня.

Отмечается, что судно перед этим стояло в Малайзии, а сейчас направляется в Италию с грузом строительных лесоматериалов.

В дальнейшей сводке CENTCOM сообщило, что M/V Verbena второй раз попало под обстрел. Удар был нанесен противокорабельной баллистической ракетой, которую запустили из контролируемых хуситами районов Йемена.

Центральное командование осудило действия хуситов, подчеркивая, что те объясняют свое поведение защитой палестинцев в секторе Газы, однако атакуют граждан стран, которые не имеют никакого отношения к этой войне.

Центральное командование также сообщило, что за последние сутки его силы поразили один радар ПВО хуситов, а на море уничтожили один морской беспилотник и два патрульных катера хуситов. Также сбили беспилотник, запущенный над Красным морем.

Ранее на этой неделе в регионе пострадало судно из Греции.

В конце мая хуситы атаковали ракетами греческий сухогруз, а перед тем попали противокорабельной ракетой в нефтяной танкер в собственности Греции.

Напомним, США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов в конце 2023 года, после того, как атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситы начали создавать угрозу для этого торгового пути. С января в регионе начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.