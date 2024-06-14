Хусити атакували українсько-польське судно в районі Червоного моря

Від атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів в Аденській затоці постраждало українсько-польське судно, поранено одну людину, повідомляє Європейська правда.

Про це заявило у своїх зведеннях Центральне командування США, кораблі якого беруть участь у військово-морській місії для захисту торгових суден.

Згідно зі зведенням, постраждало судно, що у власності української компанії і має польського оператора, проте ходить під прапором Палау. У корабель поцілили двічі.

"Підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні крилаті ракети в Аденську затоку. Обидві поцілили у M/V Verbena, судно-сухогруз під прапором Палау, в українській власності та з польським оператором… M/V Verbena повідомляє про пошкодження і займання на борту. Команда продовжує гасити вогонь. Один цивільний моряк серйозно поранений", – повідомили у першому зведенні від 13 червня.

Зазначають, що судно перед цим стояло у Малайзії, а зараз прямує до Італії з вантажем будівельних лісоматеріалів.

У подальшому зведенні CENTCOM повідомило, що M/V Verbena вдруге, потрапило під обстріл. Удару було завдано протикорабельною балістичною ракетою, яку запустили з контрольованих хуситами районів Ємену.

Центральне командування засудило дії хуситів, наголошуючи, що ті пояснюють свою поведінку захистом палестинців у секторі Гази, проте атакують громадян країн, які не мають жодного відношення до цієї війни.

Центральне командування також повідомило, що за останню добу його сили поцілили один радар ППО хуситів, а на морі знищили один морський безпілотник і два патрульних катери хуситів. Також збили безпілотник, запущений над Червоним морем.

Раніше цього тижня у регіоні постраждало судно з Греції.

Наприкінці травня хусити атакували ракетами грецький суховантаж, а перед тим влучили протикорабельною ракетою в нафтовий танкер у власності Греції.

Нагадаємо, США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден під кінець 2023 року, після того, як атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хусити почали створювати загрозу для цього торгового шляху. Із січня у регіоні почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.