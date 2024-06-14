G7 усилит санкции против нефтяного флота, энергетики и металлов РФ – СМИ

Лидеры "Большой семерки" по результатам саммита в Италии, пообещают ужесточить ограничение цен на российскую нефть, задушить будущие энергетические проекты Кремля и сократить доходы Москвы от металлов.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров" , - говорится в проекте заявления, которое, как ожидается, будет опубликовано сегодня.

Ценовой лимит "Большой семерки" на российскую нефть и нефтепродукты запрещает западным судовладельцам, страховщикам и посредникам предоставлять суда и услуги для грузов, цена которых превышает пороговые значения.

Хотя ограничения привели к отказу от западного страхования и потребности в альтернативах, Москва смогла избежать большей части последствий, сформировав флот танкеров, работающих в трудно отслеживаемых юрисдикциях, и обратившись к незападным поставщикам услуг для доставки грузов на новые рынки, такие как Индия.

США, Великобритания и ЕС недавно начали вводить санкции против судов, занимающихся этими поставками.

"Большая семерка" "предпримет шаги, включая санкции и инновационные правоприменительные меры с использованием соответствующих географических регионов, для борьбы с использованием Россией обманных альтернативных методов судоходства для обхода наших санкций с помощью своего теневого флота", говорится в заявлении.

Лидеры "Большой семерки" также пообещают сделать больше, чтобы препятствовать "развитию будущих энергетических проектов и нарушению доступа к товарам и услугам, от которых зависят эти проекты", и продолжат сокращать доходы России от металлов.