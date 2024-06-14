Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 109 боевых столкновений. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении, Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения войск РФ в глубину украинской территории.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10.00 14 июня.

По уточненной информации, за вчера враг в целом нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 3 ракетных удара с применением 4 ракет, 66 авиационных ударов (в частности, сбросил 94 КАБ), совершил более 3800 обстрелов, 100 из них - из реактивных систем залпов.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили средство противовоздушной обороны, два пункта управления, два артиллерийских средства, станцию РЭС и 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

С начала этих суток по всей линии фронта уже произошло 41 боевое столкновение. Захватчики совершили шесть авиационных ударов десятью управляемыми авиабомбами, применили 33 дрона-камикадзе и осуществили более 580 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении сейчас идет атака оккупантов в районе Волчанска. Ситуация контролируется. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 72 человека живой силы, 30 из них – безвозвратно. Уничтожены три боевых бронированных машины, две артсистемы, девять автомобилей и пять единиц спецтехники. Повреждены три артиллерийские системы и пять автомобилей. Поражены 26 блиндажей врага и два склада с боеприпасами.

На Купянском направлении наши воины отражают две атаки русских захватчиков в районах Петропавловки и Песчаного. Ситуация под контролем.

На Лиманском направлении наши войска отражали три попытки оккупантов улучшить тактическое положение. Отражен один штурм неподалеку от Невского, два боестолкновения, в районах Невского и Грековки, продолжаются.

На Северском направлении успешно пресечена попытка захватчиков продвинуться вперед в районе Раздолевки.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. В настоящее время продолжается семь боевых столкновений, а пять атак уже отбиты. Ситуация под контролем сил обороны Украины. По уточненной информации, на Покровском направлении, вчера враг потерял 363 человека убитыми и ранеными, уничтожен вражеский танк, две боевые бронированные машины, пушка и автомобиль. Поврежден танк, одна ББМ и автомобиль.

В Кураховском направлении ситуация напряженная. Враг 11 раз предпринимал штурмовые действия. Вблизи Парасковеевки две атаки успешно отбиты. Девять боеприкосновений продолжаются в районах Красногоровки и Парасковеевки.

На Времивском направлении захватчики активизировались в районе Урожайного – идет бой. Оккупанты получают жесткий отпор. Попытка врага штурмовать наши позиции неподалеку от Водяного потерпела неудачу.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил пять штурмов в районе Малой Токмачки. Наши воины все атаки отразили.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, наши воины жестко остановили один штурм оккупантов.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела