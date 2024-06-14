Apple Pay можно будет использовать на компьютерах с Windows

Apple позволит пользователям iPhone, обновившимся до iOS 18, использовать Apple Pay в любом настольном браузере: в Chrome, Edge, Firefox и других. И даже больше – компания позволит использовать Apple Pay на Windows, сообщает Mezha Media.

Любой веб-сайт, который вводит последнюю версию Apple Pay, будет поддерживать эту функцию. Когда покупатель будет производить оплату с помощью Apple Pay в браузере, отличном от Safari, на экране будет появляться код, который нужно будет просканировать на iPhone с iOS 18.

Разработчикам веб-сайтов понадобится время, чтобы внедрить последнюю версию Apple Pay SDK, поэтому эта функция не будет широко доступна в интернете сразу.

Ранее Apple Pay была доступна только в браузере Safari на компьютерах Mac. Теперь iOS 18 находится в стадии бета-версии, а полноценный релиз должен состояться в сентябре.