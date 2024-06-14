Генштаб: На Покровском и Кураховском направлениях произошло 60% столкновений

С начала суток больше всего враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь произошло более 60 процентов от общей суммы 48 боевых столкновений по всей линии фронта. Украинские военные отвечают на штурмовые действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13.00 14 июня.

Российские террористы со своей территории продолжают избивать управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар пятью УАБ по Волчанску по направлению российского города Шебекино. На Харьковском направлении отражены две атаки оккупантов – в районах Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении захватчики ударили неуправляемыми авиационными ракетами в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении с начала суток враг предпринял четыре попытки улучшить тактическое положение у Невского и Грековки. В районе последнего идет бой. Также российские оккупанты били НАРами по территории Серебрянского леса и сбросили четыре управляемых авиабомбы в район Песчаного.

На Покровском направлении, как и в последнее время в целом, высочайшая интенсивность атак противника. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 18. Сейчас восемь боеприкосновений продолжаются в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Нетайлового. Оккупанты активно поддерживают свои наземные атаки действиями авиации – нанесли пять авиаударов. Бомбардировали десять УАБ районы Волчьего, Тимофеевки и Новопокровского. Неуправляемыми авиационными ракетами избивали в сторону Новоселовки Первой и Александрополя.

На Времивском направлении враг трижды атаковал в районах Константиновки, Водяного и Урожайного. Удачи не имел. Также сбросил две авиабомбы недалеко от Елизаветовки.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.