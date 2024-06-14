В Coca-Cola объяснили, зачем регистрируют товарные знаки в РФ

В Coca-Cola заявили, что поданные заявки в России на регистрацию товарных знаков предназначены для сохранения интеллектуальных прав, в частности, из-за того, что третьи стороны во всем мире уже давно стремятся воспользоваться репутацией продуктов компании, сообщает Экономическая правда.

Компания Coca-Cola Ukraine подчеркнула, что по состоянию на 14 июня 2024 года бизнес компании в России остается остановленным.

"Активы интеллектуальной собственности имеют высокую ценность и важное значение для компании Coca-Cola, и мы постоянно принимаем меры для улучшения и укрепления этих активов во всем мире. Поданные заявки в России предназначены для сохранения наших прав на товарные знаки. Наш бизнес в России был остановлен в 2022 году" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация соответствует стратегии компании, которая предусматривает последовательное осуществление мер по защите интеллектуальной собственности Coca-Cola.

"Мы принимаем эти меры для защиты наших брендов и торговых марок, последовательно укрепляя права на нашу интеллектуальную собственность. Наш бизнес в России остается приостановленным" , - добавили в пресс-службе.

Напомним, Coca-Cola, которая ушла с российского рынка после начала большой войны, снова регистрирует свои товарные знаки в РФ.