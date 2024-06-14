У Coca-Cola пояснили, навіщо реєструють товарні знаки в РФ

У Coca-Cola заявили, що подані заявки в Росії на реєстрацію товарних знаків призначені для збереження інтелектуальних прав, зокрема, через те, що треті сторони в усьому світі вже давно прагнуть скористатися репутацією продуктів компанії, повідомляє Економічна правда.

Компанія Coca-Cola Ukraine підкреслила, що станом на 14 червня 2024 року бізнес компанії в Росії залишається зупиненим.

"Активи інтелектуальної власності мають високу цінність і важливе значення для компанії Coca-Cola, і ми постійно вживаємо заходів для покращення та зміцнення цих активів у всьому світі. Подані заявки в Росії призначені для збереження наших прав на товарні знаки. Наш бізнес у Росії було зупинено в 2022 році" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реєстрація відповідає стратегії компанії, яка передбачає послідовне здійснення заходів для захисту інтелектуальної власності Coca-Cola.

"Ми вживаємо цих заходів для захисту наших брендів і торгових марок, послідовно зміцнюючи права на нашу інтелектуальну власність. Наш бізнес у Росії залишається призупиненим" , - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Coca-Cola, що пішла з російського ринку після початку великої війни, знову реєструє свої товарні знаки у РФ.