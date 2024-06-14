Несколько банков Кыргызстана приостановили расчеты с РФ - РосСМИ

Некоторые коммерческие банки Кыргызстана частично приостановили работу с российскими системами денежных переводов.﻿ Об этом пишут российские СМИ, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что киргизские банки, среди которых Mbank, Kompanion Bank, RKS Bank, Kyrgyz-Swiss Bank (KSB), Kyrgyzcommerzbank и Keremet Bank ввели различные ограничения на переводы через российские платежные системы.

В свою очередь в Capital Bank, Халик Банк и Bank of Asia Интерфаксу сообщили, что у них нет ограничений на операции с рублями и переводы в и из России.

В сообщении говорится, что остальные банки Киргизии пока недоступны для комментариев, а всего в Кыргызстане есть 23 коммерческих банка.

По информации Нацбанка Киргизии, ситуация на внутреннем валютном рынке Киргизии остается пока относительно стабильной.