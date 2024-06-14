В Киевской области сбиты все вражеские БПЛА, повреждений и пострадавших нет - ОДА

В Киевской области в результате атак российских дронов, которые произошли днем 14 июня, попаданий и пострадавших нет. Со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Руслана Кравченко, сообщает Укринформ.

По его словам, с самого утра в Киевской области объявлялся сигнал воздушной тревоги. Ракетная опасность чередовались с атаками ударных дронов.

“В Киевской области работали силы ПВО. Вражеские БПЛА были уничтожены. В результате падения обломков в одном из районов произошло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован” , - отметил глава ОГА.

По словам Кравченко, попаданий в жилую или критическую инфраструктуру не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют.