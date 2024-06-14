На Київщині збиті усі ворожі БПЛА, пошкоджень і постраждалих немає - ОДА

У Київській області внаслідок атак російських дронів, які сталися удень 14 червня, влучань та постраждалих немає.﻿ З посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка, повідомляє Укрінформ.

За його словами, з самого ранку в Київській області оголошувався сигнал повітряної тривоги. Ракетна небезпека чергувалась з атаками ударних дронів.

“На Київщині працювали сили ППО. Ворожі БпЛА було знищено. Внаслідок падіння уламків в одному з районів сталося загорання трав'яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована” , - зауважив очільник ОДА.

За словами Кравченка, влучань в житлову чи критичну інфраструктуру не зафіксовано. Постраждалі відсутні.