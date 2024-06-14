На Київщині збиті усі ворожі БПЛА, пошкоджень і постраждалих немає - ОДА
У Київській області внаслідок атак російських дронів, які сталися удень 14 червня, влучань та постраждалих немає. З посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка, повідомляє Укрінформ.
За його словами, з самого ранку в Київській області оголошувався сигнал повітряної тривоги. Ракетна небезпека чергувалась з атаками ударних дронів.
“На Київщині працювали сили ППО. Ворожі БпЛА було знищено. Внаслідок падіння уламків в одному з районів сталося загорання трав'яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована”, - зауважив очільник ОДА.
За словами Кравченка, влучань в житлову чи критичну інфраструктуру не зафіксовано. Постраждалі відсутні.