Microsoft предупреждает о возрастании "агрессивности" российских кибератак

"Изощренные" российские кибератаки становятся "более агрессивными", и их может стать труднее предотвратить.﻿ Об этом пишет Sky News, ссылаясь на информацию вице-президента Microsoft Брэда Смита адресованную Комитету по вопросам внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, сообщает Экономическая правда.

Смит предупредил американских политиков о том, что Служба внешней разведки РФ (СВР) "продолжает оставаться одним из лучших ресурсов и самых совершенных киберагентств в мире".

По словам Смита, за последний год компания Microsoft увидела, что СВР стала "более агрессивной". Он пояснил, что теперь, когда специалисты выявляют деятельность России в интернет-среде, она не выходит из нее, а наоборот удваивает свои атаки.

Смит также сказал, что необходимо подготовиться к вероятности того, что оппоненты США будут "более тесно сотрудничать в киберпространстве".