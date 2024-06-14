Microsoft попереджає про зростання "агресивності" російських кібератак

"Витончені" російські кібератаки стають "більш агресивними", і ним може стати важче запобігти.﻿ Про це пише Sky News, посилаючись на інформацію віцепрезидента Microsoft Бреда Сміта адресовану Комітету з питань внутрішньої безпеки Палати представників Конгресу США, повідомляє Економічна правда.

Сміт попередив американських політиків про те, що Служба зовнішньої розвідки РФ (СЗР) "продовжує залишатися одним із найкращих ресурсів і найдосконаліших кіберагентств у світі".

За словами Сміта, за останній рік компанія Microsoft побачила, що СЗР стала "більш агресивною". Він пояснив, що тепер, коли фахівці виявляють діяльність Росії в інтернет-середовищі, вона не виходить з нього, а навпаки подвоює свої атаки.

Сміт також сказав, що необхідно підготуватися до ймовірності того, що опоненти США будуть "більш тісно співпрацювати в кіберпросторі".