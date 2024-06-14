В ОП рассказали о механизме экстренного реагирования в договоре по безопасности с США

Заключенное на полях саммита G7 соглашение по безопасности с Соединенными Штатами содержит механизм экстренного реагирования, предусматривающий, что после победы в случае повторной агрессии России в течение 24 часов США будут реагировать совсем по-другому, чем реагировали в 2022 году. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, сообщает Укринформ.

«Механизм экстренного реагирования предполагает, что после победы в случае повторной агрессии России в течение 24 часов Соединенные Штаты Америки будут реагировать совсем по-другому, чем реагировали в 2022 году, когда у нас такого документа не было.

За 24 часа на максимально высоком уровне должны собраться представители двух государств и определить, какие виды дополнительной помощи Соединенные Штаты могут предоставить Украине. Подчеркну, именно дополнительной. Потому что на сегодняшний день четко зафиксировано, что военная помощь Украине будет продолжаться в течение всего срока действия этого соглашения, а это, напомню, десять лет» , – отметил Жовква.

Он подчеркнул, что подписанное соглашение предусматривает, что военная помощь США Украине будет продолжаться и во время войны, и во время мира. По словам Жовквы, в соглашении конкретно перечислены, какие именно виды вооружений будут предоставлять.

«Системы Patriot будут основой нашей противовоздушной обороны, Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять эти системы. Боевые самолеты F-16 – отмечено, что их будут эскадрильи. То есть столько, сколько Украине потребуется. Здесь США будут работать вместе с союзниками.

Мы знаем, что в коалиции самолетов более 10 стран, четыре из них уже предложили конкретные количества самолетов. Соединенные Штаты тоже, являясь активным участником этой коалиции, будут вместе с союзниками поставлять нам F-16 и другие виды вооружений, указанные в соглашении, артиллерия, соответствующие снаряды и т.д.» , – сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

Также Жовква добавил, что важно, что в соглашении зафиксировано, что США будут оказывать финансовую помощь Украине.