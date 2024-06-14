Европа ищет способы наростить поставки электроэнергии в Украину – ENTSO-E

Пропускная способность поставок электроэнергии из Европы в Украину достигла предела, сейчас изучаются варианты дальнейшего увеличения поставок. Об этом говорится в отчете операторов объединенной европейской энергосистемы ENTSO-E Summer Outlook 2024, сообщает Лига.Бизнес.

В конце мая министр энергетики Герман Галущенко подтверждал, что до начала зимы Евросоюз увеличит пропускную способность для поставок электроэнергии в Украину и переговоры по этому вопросу проходят на высоком уровне.

Министр не исключил, что пропускная способность может быть увеличена до 2 ГВт, поскольку технически такая возможность существует.

Еще в ноябре прошлого года ENTSO-E согласовало увеличение технической возможности поставок электроэнергии в Украину до 1700 МВт. Ранее максимально возможный импорт из Европы составлял 1200 МВт.

Из-за регулярных российских атак на энергообъекты Украина потеряла 9,2 ГВт мощностей генерации электроэнергии.

Это привело к резкому увеличению импорта, достигшего в мае 448 000 МВт-ч, по сравнению с 225 000 МВт-ч в апреле.

В июне объемы импорта продолжали расти до рекордного показателя в 31 904 МВт-ч в сутки.