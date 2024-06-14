Генштаб: РФ продолжает атаковать на Кураховском направлении

Российская Федерация продолжает попытки наступления по всей линии фронта. В настоящее время одним из самых горячих направлений является Кураховское.﻿ Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19.00 14 июня, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Горячо сегодня на Кураховском направлении. Общее количество атак за сутки возросло до 15. Силы обороны Украины успешно отбили 12 штурмовых действий российских захватчиков" , - сказано в сообщении.

Вблизи Красногоровки и Константиновки враг не оставляет надежды улучшить тактическое положение и действует при поддержке бронированной техники.

За сегодня, предварительно, наши воины уже ранили 60 и ликвидировали 36 оккупантов. Уничтожены два вражеских танка, боевая бронированная машина, два автомобиля и наземная станция управления дронов. Повреждены три автомобиля и четыре танка противника.

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 71.

На Покровском направлении с начала этих суток произошло больше всего боев. В то же время в течение дня, захватчики также не оставляют попыток прорвать нашу оборону на Купянском и Кураховском направлениях.

На Купянском направлении количество боевых столкновений возросло до девяти. восемь атак наши воины успешно отбили, еще одна - продолжается в районе Песчаного.

Активны российские оккупанты на Лиманском направлении. Количество боевых столкновений здесь сейчас уже семь. Враг и дальше давит на нашу оборону в районах Грековки и Невского - продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении за день отбито три попытки захватчиков улучшить тактическое положение вблизи Роздоловки.

Напряженной остается ситуация на Покровском направлении. С начала суток здесь насчитывается уже 24 боевых столкновения. 14 атак наши воины отбили, десять - еще продолжаются. Боевые действия сейчас идут в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Сокола и Новопокровского.

На остальных направлениях - без особых изменений.