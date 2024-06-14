Официальный список: На Глобальном саммите мира будут 92 страны, 57 – на самом высоком уровне

Швейцария, которая 15-16 июня принимает Глобальный саммит мира, раскрыла финальный перечень участников мероприятия: более половины будет представлена на самом высоком уровне. Со ссылкой на опубликованный Федеральным советом Швейцарии перечень, сообщает Европейская правда.

Всего в Глобальном саммите мира примут участие 92 страны. Из них 57 представлены на самом высоком уровне – президентов или премьер-министров.

Еще 29 государств будут представлены на министерском уровне – в основном руководителей МИД. Шесть стран направят послов: Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Филиппины, а также Бразилия.

Кроме того, Бразилия и Святой Престол имеют статус наблюдателя, а не участника саммита мира. Делегации из Китая, как и ожидалось, не будет.

Из международных организаций в Швейцарии будут представлены Совет Европы, ОБСЕ, Организация американских государств, все ключевые институты ЕС (Европейский совет, Европейская комиссия, Европейский парламент). ООН и Вселенский патриархат имеют статус наблюдателей.

Как сообщалось, накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.