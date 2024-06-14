Нидерланды выделяют 10 млн евро на языковые курсы для беженцев из Украины

Правительство Нидерландов решило направить дополнительные 10 млн евро на языковые курсы для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть дома из-за полномасштабной российской агрессии. Со ссылкой на нидерландское правительство, сообщает Европейская правда.

Финансирование позволит местным властям в Нидерландах продолжить работу языковых курсов для украинцев в 2025 году.

"Изучение языка помогает (украинцам. – Ред.) найти соответствующую работу, для которой они были подготовлены в Украине. Знание языка также помогает налаживать контакты с местными жителями и участвовать в жизни общества" , – объясняют решение в правительстве Нидерландов.

В 2023 году на языковые курсы Нидерланды направили 15 миллионов евро, а в начале года – еще два миллиона евро.

Решение приняли с учетом предложения Европейской комиссии продлить действие временной защиты для граждан Украины еще на один год, окончательное решение министры ЕС должны принять до конца месяца.