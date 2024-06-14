В Укрэнерго объяснили, почему нельзя отложить ремонт на АЭС

В Украине в ближайшие дни будет выведен в ремонт энергоблок одной из атомных станций.﻿ Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как объяснил Кудрицкий, избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за двух факторов.

Первый – прогнозируемый рост энергопотребления из-за возврата жары и вывода в ремонт очередного энергоблока АЭС. Второй – это ремонт энергоблоков на АЭС.

"В середине двадцатых чисел июня у нас еще будет дополнительный шаг снижения мощности на АЭС. Это связано именно с ремонтной кампанией. И часто люди, когда слышат "ремонтная кампания", у них возникают вопросы: нельзя ли эти ремонты перенести, или ли эти ремонты отложить, отменить?" , – рассказал он.

По словам Кудрицкого, под ремонтной кампанией подразумевается перегрузка топлива, во время которого производятся ремонты. Это связано с тем, что топливо способно вырабатывать энергию только определенное время, и когда оно выгорает – его нужно точно менять.