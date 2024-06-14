В Укренерго пояснили, чому не можна відкласти ремонт на АЕС

В Україні найближчими днями виведуть у ремонт енергоблок однієї з атомних станцій.﻿ Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як пояснив Кудрицький, уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори.

Перший - прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС. Другий - це ремонт енергоблоків на АЕС.

"В середині двадцятих чисел червня ми ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією. І часто люди, коли чують "ремонтна кампанія", у них виникають запитання: чи не можна ці ремонти перенести, чи можна ці ремонти відкласти, скасувати?" , - розповів він.

За словами Кудрицького, під ремонтною кампанією мається на увазі перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Це пов'язано з тим, що паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти.