В Укренерго пояснили, чому не можна відкласти ремонт на АЕС
В Україні найближчими днями виведуть у ремонт енергоблок однієї з атомних станцій. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Як пояснив Кудрицький, уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори.
Перший - прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС. Другий - це ремонт енергоблоків на АЕС.
"В середині двадцятих чисел червня ми ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією. І часто люди, коли чують "ремонтна кампанія", у них виникають запитання: чи не можна ці ремонти перенести, чи можна ці ремонти відкласти, скасувати?", - розповів він.
За словами Кудрицького, під ремонтною кампанією мається на увазі перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Це пов'язано з тим, що паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти.
"Тому ці речі дуже важко якось "посунути" в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС", - зазначив він.