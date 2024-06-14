Генштаб: Враг атакует на Покровском направлении, есть пленные оккупанты

Сегодня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава. По состоянию на 22:00 произошло 81 боевое столкновение. Cо ссылкой на Генштаб ВСУ, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным Генштаба, сегодня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО, три артиллерийских средства, два склада боеприпасов и еще один важный объект противника.

Также в течение суток противник наносил по территории Украины шесть ракетных ударов с применением 17 ракет. Кроме того, зафиксировано 38 авиаударов с использованием 57 КАБов. Задействовал 490 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия.

Россия пытается использовать преимущество в живой силе, технике и поддержку с воздуха. Несмотря на интенсивный вражеский натиск, украинские воины врагу жесткий и эффективный отпор.

На Харьковском направлении российские оккупанты три раза при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тихого. Все вражеские атаки отбиты.

На Купянском направлении произошло десять боевых столкновений с оккупантами. Враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Песчаное. Неподалеку Синьковки все штурмы врага отбиты, в районах Петропавловки и Песчаного еще продолжаются бои.

На Лиманском направлении за день российские войска девять раз атаковали наши позиции в районах Грековки, Тернов и Невского. Ситуация контролируемая - четыре боестолкновения завершились, а пять - еще продолжаются.

На Краматорском направлении активность противника в районе Андреевки успеха не имела.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Там в течение дня агрессор совершил 29 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Новоалександровки, Сокола и Новопокровского.

В общем, 17 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще 12 боестолкновений - продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны, воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся в настоящее время информации, сегодня потери агрессора на данном направлении составили 263 человека убитыми и ранеными. К тому же, несколько оккупантов сдались в плен. Уничтожен один танк, три артиллерийских системы, восемь автомобилей и пять боевых бронированных машин. Кроме того, два автомобиля, пять ББМ, два танка и три вражеских орудия были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 20 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отбили 16 атак противника, четыре - еще продолжаются.

На других направлениях без особых изменений - враг успеха не имел, потери наших территорий и позиций не допущены.