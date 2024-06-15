Российская атака на Харьковщину: один человек погиб и двое ранены

В результате ударов по Харьковской области в течение 14 июня по меньшей мере один человек погиб и двое ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Харьковская ОВА.

Отмечается, что РФ сбросила 5 КАБов на село Кутузовка, среди попаданий - территории ферм, повреждена сельскохозяйственная техника, а также дом.

В Глушковке зафиксировали попадание вражеского снаряда в землю недалеко от детского сада.

Погибла женщина 1966 г.р.

В результате вражеского обстрела села Богуславка разрушены два жилых дома и три дома повреждены.

Пострадали два человека: мужчина и женщина, которые жили в одном из домов.