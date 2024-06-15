Російська атака на Харківщину: одна людина загинула та двоє поранені
Внаслідок ударів по Харківській області протягом 14 червня щонайменше одна людина загинула та двоє поранені, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Харківська ОВА.
Зазначається, що РФ скинула 5 КАБів на село Кутузівка, серед влучань – території ферм, пошкоджена сільськогосподарська техніка, а також будинок.
У Глушківці зафіксували влучання ворожого снаряду в землю неподалік дитячого садочка.
Загинула жінка 1966 р.н.
Внаслідок ворожого обстрілу села Богуславка зруйновано два житлових будинки та три будинки пошкоджені.
Постраждали двоє людей: чоловік та жінка, які жили в одному з будинків.