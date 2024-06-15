Зеленский сделал заявление на Саммите мира в Швейцарии

Все, о чем договорятся участники Саммита мира в Швейцарии, станет частью миротворческого процесса Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Швейцарии.

"Все, о чем будет договорено сегодня на Саммите, станет частью столь важного нам миротворческого процесса. Верю, что мы увидим здесь на Саммите, как делается история. Спасибо вам за вашу поддержку, и пусть справедливый мир будет установлен как можно скорее", - заявил глава страны.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский уже провел первые встречи в рамках Саммита мира. В частности, он встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.

Что известно о Саммите мира

Сегодня в Швейцарии стартовал Саммит мира Украины. Он проходит на курорте Бюргеншток вблизи города Люцерн. Участие в саммите приняли представители из около 100 стран и организаций.

Участники Саммита рассмотрят несколько вопросов по формуле мира Украины. В рамках Саммита также пройдут индивидуальные встречи лидеров и представителей стран. Ожидается, что участники примут общую декларацию. Но, по данным швейцарских СМИ, участники Саммита пока не пришли к согласию относительно декларации.