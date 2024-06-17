Швейцария обсудит итоги Саммита мира с Россией и Китаем – МИД

Швейцария обсудит с Россией, Китаем и другими странами, которых не было на саммите мира, итоги встречи более 100 стран и международных организаций.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции" , - сказал Кассис, отказавшись более конкретно рассказать, о чем именно будут говорить с Москвой.

Также, по словам швейцарского министра, планируется детальное обсуждение результатов саммита мира с теми странами, "в чью дверь постучались, а они не пришли". В частности, речь идет о Китае, который отказался участвовать в саммите из-за отсутствия там России.

"Сейчас мы проведем с этими странами глубокое обсуждение и обсудим, как этот путь или куда этот путь может нас привести. Существуют разные мнения и идеи относительно того, как можно продолжать этот путь, путь к миру. И эти разные идеи необходимо объединить, чтобы найти общий путь вперед" , - объяснил Кассис.

Саммит мира в Швейцарии

В Швейцарии завершился инициированный Украиной саммит мира. Он длился два дня (15 и 16 июня), а в нем приняли участие более 100 стран и международных организаций. Россия не была приглашена на встречу, поскольку продолжает агрессию против Украины.

Китай также проигнорировал саммит мира, невзирая на неоднократные призывы принять участие со стороны Украины и стран Запада. В то же время, Пекин при поддержке Бразилии продвигал среди стран мира собственное видение мирного процесса по Украине.

Как сказал по итогам саммита мира президент Украины Владимир Зеленский, Киев будет готов услышать идеи Китая и Бразилии, если они присоединятся к принципам, которые объединили страны на саммите мира.