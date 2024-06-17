Швейцарія обговорить підсумки Саміту миру з Росією та Китаєм – МЗС

Швейцарія обговорить з Росією, Китаєм та іншими країнами, яких не було на Саміті миру, підсумки зустрічі понад 100 країн та міжнародних організацій.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції" , - сказав Кассіс, відмовившись більш конкретно розповісти, про що саме говоритимуть з Москвою.

Також, за словами швейцарського міністра, планується детальне обговорення результатів саміту миру з тими країнами, "у чиї двері постукали, а вони не прийшли". Зокрема, йдеться про Китай, який відмовився брати участь в саміті через відсутність там Росії.

"Зараз ми проведемо з цими країнами глибоке обговорення і обговоримо, як цей шлях або куди цей шлях може нас привести. Існують різні думки та ідеї щодо того, як можна продовжувати цей шлях, шлях до миру. І ці різні ідеї необхідно об'єднати, щоб знайти спільний шлях вперед" , - пояснив Кассіс.

Саміт миру у Швейцарії

У Швейцарії завершився ініційований Україною Саміт миру. Він тривав два дні (15 та 16 червня), а участь в ньому взяли понад 100 країн та міжнародних організацій. Росія не була запрошена на зустріч, оскільки продовжує агресію проти України.

Китай також проігнорував саміт миру, попри неодноразові заклики взяти участь з боку України та країн Заходу. Водночас Пекін за підтримки Бразилії просував серед країн світу власне бачення мирного процесу щодо України.

Як сказав за підсумками саміту миру президент України Володимир Зеленський, Київ буде готовий почути ідеї Китаю та Бразилії, якщо вони доєднаються до тих принципів, які об'єднали країни на саміті миру.