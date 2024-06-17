Генштаб: ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 2 танка и 14 артсистем

За минувшие сутки российские захватчики потеряли на поле боя 1080 военных убитыми и ранеными, 2 танка и 14 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 17.06.24 ориентировочно составили: