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Генштаб: ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 2 танка и 14 артсистем

Генштаб: ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 2 танка и 14 артсистем
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

За минувшие сутки российские захватчики потеряли на поле боя 1080 военных убитыми и ранеными, 2 танка и 14 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 17.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 527390 (+1080) человек,
  • танков - 7958 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 15287 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 13927 (+14) ед,
  • РСЗО - 1104 (+0) ед,
  • средства ПВО - 853 (+0) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11167 (+8),
  • крылатые ракеты - 2296 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18991 (+24) ед,
  • специальная техника - 2337 (+12).

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