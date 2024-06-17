Генштаб: ЗСУ знищили понад тисячу окупантів, 2 танки та 14 артсистем

За минулу добу російські загарбники втратили на полі бою 1080 військових вбитими та пораненими, 2 танки та 14 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно склали: