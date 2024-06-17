В Харьковской области бригада медиков попала под российский обстрел

Бригада экстренной медицинской помощи попала под российский обстрел, когда прибыла к несовершеннолетней пациентке в Харьковской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"Скорая прибыла на вызов к 17-летней девушке, когда село атаковали. В момент атаки медики проводили осмотр в помещении, поэтому смогли уберечься. К сожалению, не обошлось без пострадавших среди гражданских. Ранены беременная женщина, ребенок и мужчина" , — говорят в Минздраве.

Реанимобиль получил серьезые повреждения, но медики смогли эвакуировать пострадавших.

По данным министерства, с начала россияне уничтожили 261, захватили 125 и повредили 166 автомобилей экстренной медицинской помощи.

В утренней постройке Харьковской обладминистрации говорится, что около 15:30 16 июня подверглось авиаудару село Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждены 4 дома, авто скорой помощи, ранены мальчик 13 лет, мужчина и женщина.

Как сообщалось, Силы обороны Украины, по информации военных, "немного оттеснили" российских захватчиков от села Липцы под Харьковом.