У Харківській області бригада медиків потрапила під російський обстріл

Бригада екстреної медичної допомоги потрапила під російський обстріл, коли прибула до неповнолітньої пацієнтки в Харківській області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я..

"Швидка прибула на виклик до 17-річної дівчини, коли село атакували. У момент атаки медики проводили огляд у приміщенні, тому змогли вберегтися. На жаль, не обійшлося без постраждалих серед цивільних. Поранень зазнали вагітна жінка, дитина та чоловік" , — кажуть у МОЗ.

Реанімобіль зазнав значних пошкоджень, але медики змогли евакуювати постраждалих.

За даними міністерства, від початку росіяни знищили 261, захопили 125 та пошкодили 166 автівок екстреної медичної допомоги.

У ранковому зведенні Харківської обладміністрації мовиться, що близько 15:30 16 червня зазнало авіаудару село Піски-Радьківські Ізюмського району. Пошкоджені 4 будинки, авто швидкої допомоги, поранені хлопець 13 років, чоловік і жінка.

Як повiдомлялось, Сили оборони України, за інформацією військових, "трохи відкинули" російських загарбників від села Липці під Харковом.