Украина готовится к атакам по Крыму после получения F-16 – эксперты

Западные эксперты считают, что если Украина и выиграет войну с Россией, то только во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Bussiness Insider, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Стратегический аналитик из Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что Украина "готовит почву" для будущих воздушных ударов после прибытия истребителей F-16. Об этом свидетельствуют, по его мнению, украинские удары по полуострову, особенно по российским наземным системам ПВО.

"Крым уязвим. У россиян относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове. Путину есть что терять как в политическом, так и в военном плане. Поэтому если ограниченное число истребителей и может оказать реальное влияние, то только здесь - и над Черным морем, которое станет полностью доступным, как только будет решен вопрос с ПВО в Крыму" , - заявил он.

В свою очередь старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова заявила, что Россия не может позволить себе потерять Крым.

"Это дает Украине возможность использовать угрозу статусу Крыма в качестве разменной монеты в будущих переговорах" , - отметила она.

В то же время эксперт по вопросам демократии Центра анализа европейской политики Элина Бекетова отметила, что если Украина сможет восстановить контроль над Черным морем и вернуть Крым - или просто оказать достаточное давление на эти территории, чтобы угрожать Путину, то "это будет означать конец войны".

Ситуация во временно оккупированном Крыму

В последние месяцы на территории Крыма происходят многочисленные взрывы, связанные с регулярными обстрелами украинскими военно-воздушными силами военных объектов российских оккупантов.

Так, 10 июня ВСУ нанесли удары по российскому зенитно-ракетному дивизиону возле Джанкоя, а также возле Черноморского и Евпатории.

А уже 12 июня украинские военно-воздушные силы атаковали вражеские ЗРК возле аэродромов в районе Бельбека и Севастополя.