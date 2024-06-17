Генштаб: Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Кураховском направлении

За прошедшие сутки произошло 123 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Оккупанты предпринимают попытки прорвать оборону ВСУ на Кураховском направлении.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10.00 17 июня.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 2 ракетных удара, с применением 3 ракет, 45 авиационных ударов (в частности, с применением 66 КАБ), совершил более 3500 обстрелов, в том числе 93 с применением реактивных систем залпового огня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила 10 районов сосредоточения личного состава противника.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1080 человек. Также враг потерял два танка, 18 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, восемь БПЛА оперативно-тактического уровня, 24 автомобиля и 12 единиц специальной техники.

С начала этих суток уже произошло 42 боевых столкновения. Захватчики нанесли 27 ударов дронами-камикадзе и более 500 раз обстреляли позиции наших войск и мирные населенные пункты.

В Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска. Боевые действия продолжаются. По уточненной информации, на данном направлении вчера россияне потеряли 175 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля и единица спецтехники агрессора. Кроме того, поражены 33 укрытия личного состава противника и склад с боеприпасами.

На Купянском направлении происходит сражение с оккупантами в районе Песчаного. Ситуация контролируется.

В Лиманском направлении враг активно атакует в районах Грековки, Макеевки и Торского. В общей сложности длится семь боестолкновений. Ситуация под контролем сил обороны Украины. Два вражеских штурма украинских позиций продолжаются недалеко от Выемки и Раздолевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении с начала суток уже произошло два безуспешных для окупантов боевых столкновений вблизи Клещеевки.

За сегодняшний день на Покровском направлении враг предпринял 14 попыток вытеснить с позиций наших защитников. Одна атака в сторону Новоалександровки отбита. Продолжаются боевые действия в районах Евгеньевки, Новоселовки Первой, Уманского и Новоалександровки. У последней враг наиболее активен. Вчера на Покровском направлении, по уточненной информации, враг понес существенные потери: 321 оккупант убит и ранен, наши воины уничтожили и повредили по одной боевой бронированной машине. Также поражены пять блиндажей окупантов.

На Кураховском направлении противник пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Прасковьевки. Четыре атаки захватчиков украинскими воинами успешно отбиты. Продолжается штурм возле Красногоровки. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили 60 человек убитыми и ранеными, уничтожена вражеская станция РЭБ.

На Ореховском направлении агрессор безуспешно пытался вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах Работино и Малой Токмачки.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.