На матче Украина-Румыния запретили российские флаги

УЕФА запретило пронесение российских флагов на матч сборных Украины и Румынии в первом туре Евро-2024 по футболу. Об этом пишет журналист и комментатор Роман Бебех .

По его информации, представителям Украинской ассоциации футбола удалось убедить УЕФА, что флаг страны-террориста приведет к провокациям во время поединка.

Отметим, что "триколоры" уже появлялись на матчах чемпионата Европы. В частности, флаги РФ были замечены на трибунах сербских болельщиков во время матча их земляков со сборной Англии (0:1).

Сборная России не участвует в чемпионате Европы. Россияне исключили из турниров под эгидой УЕФА еще в начале полномасштабного вторжения.