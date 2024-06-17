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На матчі Україна-Румунія заборонили російські прапори

На матчі Україна-Румунія заборонили російські прапори
Фото: facebook.com/uafukraine

УЄФА заборонила пронесення російських прапорів на матч збірних України та Румунії у першому турі Євро-2024 з футболу. Про це пише журналіст і коментатор Роман Бебех.

За його інформацією, представникам Української асоціації футболу вдалось переконати УЄФА, що кольори країни-терориста призведуть до провокацій під час поєдинку.

Зазначимо, що "триколори" вже з'являлись на матчах цьогорічного чемпіонату Європи. Зокрема прапори РФ були помічені на трибунах сербських уболівальників під матчу їхніх земляків зі збірною Англії (0:1).

Збірна Росії не бере участі в чемпіонаті Європи. Росіян виключили з турнірів під егідою УЄФА ще на початку повномасштабного вторгнення.

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