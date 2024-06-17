Украинские военные затрофеили российский танк и взяли в плен его экипаж

Бойцы 22 механизированной бригады в районе Клещеевки на Бахмутском направлении затрофеили российский так называемый "танк-сарай" и взяли в плен его экипаж, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил пресс-офицер 22-й отдельной механизированной бригады Виталий Соколенко в комментарии УП.

"Около 4 утра наши пехотинцы получили команду зайти в определенную точку, где уже был остановлен российский танк. Его удалось остановить благодаря арте и нашему подразделению беспилотных систем - они гоняли его ночью, дезориентировав. То есть танк был поражен и дезориентирован.

Наши пехотинцы пленили двух (россиян - УП). Один сидел с гранатой, хотел себя взорвать, но дипломатическими усилиями удалось убедить его жить и сдаться в плен. Третий (россиянин - УП) выскочил и убежал, его взяли в плен наши соседи".

Сообщается, что отныне "танк-сарай" Т-62 будет уничтожать россиян.