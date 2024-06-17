Українські військові затрофеїли російський танк та взяли в полон його екіпаж

Бійці 22 механізованої бригади в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку затрофеїли російський так званий "танк-сарай" та взяли у полон його екіпаж, повідомляє Українська правда.

Про це заявив пресофіцер 22-ї окремої механізованої бригади Віталій Соколенко в коментарі УП.

"Близько 4 ранку наші піхотинці отримали команду зайти в певну точку, де вже був зупинений російський танк. Його вдалося зупинити завдяки арті та нашому підрозділу безпілотних систем – вони ганяли його вночі, дезорієнтувавши. Тобто танк був уражений і дезорієнтований.

Наші піхотинці полонили двох (росіян – УП). Один сидів з гранатою, хотів себе підірвати, але дипломатичними зусиллями вдалося переконати його жити та здатися в полон. Третій (росіянин – УП) вискочив і втік, його взяли в полон наші сусіди".

Повідомляється, що відтепер "танк-сарай" Т-62 нищитиме росіян.