Войска РФ наиболее активно атакуют на Покровском направлении – Генштаб

В течение текущих суток количество боевых столкновений увеличилось до 52. Наибольшая активность оккупантов сегодня наблюдается на Покровском направлении. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения вражеских подразделений в глубину территории Украины.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба по состоянию на 13.00 17 июня.

На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались. Здесь в настоящее время произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанск. Ситуация динамична. Противник пытается потеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций при поддержке авиации. Сбросил на город две управляемые авиабомбы. Еще тремя УАБ российские террористы ударили по району Липцев и одной – недалеко от Захаровки. Авиаударов враг наносит с воздушного пространства российской федерации, со стороны Белгорода и Шебекино.

На Купянском направлении по состоянию на это время украинские воины отразили четыре атаки, еще одна - продолжается. Бои имели место у Песчаного, Грековки и Макеевки. Захватчики понесут потери, данные уточняются.

На Северском направлении с начала суток враг пытается прорвать нашу оборону в районах Иванодарьевки и Раздолевки, где в настоящее время ведутся бои. Атак у села Выимка отбит.

На Покровском направлении противник не убавляет интенсивности наступательных действий. Концентрирует усилия в районах Новоалександровки и Евгеньевки, где в настоящее время продолжаются боевые столкновения в восьми локациях. В общей сложности на этом направлении сегодня уже произошло 20 атак.

На Кураховском направлении сейчас тоже бои. С начала суток у Георгиевки, Парасковьевки и Красногоровки зафиксировано пять противостояний. Возле последнего населенного пункта одно еще продолжается.

На Времивском направлении захватчики пытались безуспешно штурмовать наши позиции у Старомайорского. На Приднепровском направлении враг один раз атаковал украинских защитников на левом берегу Днепра, успеха не имел.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.